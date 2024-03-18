В Латвії закрили доступ до дев'яти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду

На цих сайтах поширюється спотворена та хибна інформація про війну Росії проти України, виправдовуються військові злочини, вчинені Росією, та ненависницькі висловлювання і інформація, що дискредитує Латвію та НАТО.

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Latvijas Vēstnesis.

Це рішення ґрунтується на висновках іншої компетентної установи та NEPLP про те, що ці сайти використовуються для підтримки агресивної російської пропаганди.

Доступ закритий до сайтів:

mk-pskov.ru;

life.ru;

pnp.ru;

news-front.su;

russkie.org;

ont.by;

sb.by;

council.gov.ru;

x-true.info.

Відвідувачів цих сторінок перенаправлять на інформаційне повідомлення nelegalssaturs.lv.

Влада Латвії дійшла висновку, що на цих сайтах поширюється спотворена та хибна інформація про війну Росії проти України, та виправдовуються військові злочини, вчинені Росією.

Також на закритих сайтах поширювалися ненависницькі висловлювання та інформація, що дискредитує Латвію та НАТО.

"Отримання такої інформації може викликати в населення тривогу і страх за існування своєї держави, за власне майбутнє, за майбутнє своєї сім'ї, а також розколювати суспільство. Крім того, сайти містять дезінформацію, що може призвести до виникнення та активізації організацій, що підтримують радикальні ідеї , а також їх противників, що не виключає можливості протестів різних груп усередині країн і тим самим впливає на громадський порядок та безпеку людей, а також на безпеку держави загалом", - йдеться у заяві NEPLP.