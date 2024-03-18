TikTok стає ключовим полем битви для ультраправих за молодих виборців у ЄС, − Politico

Опитування у всій Європі, від Італії до Франції та Нідерландів, показують, що підтримка правих і ультраправих серед молодого електорату зростає.

Ультраправі європейські політики здобувають голоси молодого електорату напередодні виборів до Європарламенту у червні через соціальні мережі, зокрема китайський додаток TikTok, пише Politico.

Аналітики та політичні радники, опитані виданням, відзначають, що TikTok стає ключовим полем битви за наступне покоління виборців.

Джордан Барделла, 28-річний протеже французької ультраправої Марін Ле Пен, менш ніж за три роки зібрав понад 1 мільйон підписників у китайському відеододатку. Лідер політсили “Національне об’єднання” і передвиборчих перегонів став хітом соціальних мереж, уникаючи того, що він знає найкраще − політики.

“Звертаючись безпосередньо до покоління користувачів соціальних мереж, більше зацікавлених у вірусних танцювальних божевіллях, ніж у політиці, Барделла позує в обтислих водолазках, граючи у відеогри”, − зазначає Politico.

Фото: EPA/UPG Джордан Барделла та Марін Ле Пен

Мільярди людей проголосують на рекордній кількості виборів у 2024 році на тлі очікуваного іноземного втручання, кампаній дезінформації та побоювань фальсифікацій. Однак, політики кинулися в соціальні медіа, щоб переконати маси, що їхні цінності та їхня ідеологія фундаментально вплинуть на те, як керуватимуть Європою, Сполученими Штатами та світом.

“Екстремістські рухи у всьому світу кидають виклик основам демократії, а партії пропагують ідеологію проти економічної рівності, імміграції, війни та зміни клімату серед населення, яке живе онлайн. Серед них є молоді виборці, які знаходять більшу частину своїх новин у соціальних мережах”, − йдеться у матеріалі.

У Німеччині, Мальті, Австрії та Бельгії 16-річні зможуть голосувати на європейських виборах. У Греції вибірковий вік становить 17 років.

Опитування у всій Європі, від Італії до Франції та Нідерландів, показують, що підтримка правих і ультраправих серед молодих виборців зростає. З їхніми потенційними голосами більша частина Європи може “перейти вправо” на виборах у червні. Деякі прогнози показують, що ультраправі партії отримають рекордну кількість місць.

Вище згаданий Барделла, помічник ультраправих з підліткових років, який виріс у передмісті Парижа, використовує цей сплеск. Француз є одним із 142 мільйонів європейців, що мають TikTok. Серед своїх політичних колег він один із небагатьох, хто успішно залучає молоду аудиторію платформи.

TikTok у Європарламенті

POLITICO перевірив присутність усіх 705 євродепутатів у TikTok у період з 15 лютого по 8 березня та виявив 186 активних облікових записів. Чверть законодавців належать до правих і ультраправих угруповань у Європейському парламенті.

“Основна мета правого руху − виграти те, що вони називають культурною битвою, яку, на їхню думку, вони виграють, тому що, як сказали б американські праві: ліві не вміють добре створювати меми”, — сказав Ромен Фарж’є, дослідник політичної радикалізації в Центрі соціальних і політичних досліджень (CEPEL) університету Монпельє.

Багато ультраправих членів Європейського парламенту спілкуються з молодими користувачами TikTok набагато більше, ніж однолітки з традиційних партій. Майже 4 з 10 облікових записів після членів Європарламенту в TikTok підписані на праву групу Європейських консерваторів і реформістів або ультраправу групу Ідентичності та демократії. Ці праві євродепутати зібрали майже 39 мільйонів лайків і 2 мільйони підписників.

Майже 4 з 10 акаунтів, підписаних на членів Європарламенту в TikTok, підписані на праву групу європейських консерваторів та реформістів або ультраправу групу “Ідентичність та демократія”. Ці праві депутати Європарламенту набрали майже 39 мільйонів лайків та 2 мільйони передплатників.

Законодавці від правоцентристської Європейської народної партії, найбільшої групи в парламенті, отримали менше 3% від загальної кількості лайків.

TikTok і ліві

Деякі законодавці стурбовані.

“Ми просто не можемо залишити простір антиєвропейським силам, антисистемним популістам, усім тим, хто хоче підірвати та знищити демократію та підірвати та знищити Європу”, – сказав словацький правоцентристський політик Володимир Більчик (ЄНП), який приєднався до TikTok у січні та має менше 200 підписників.

Том Зоете, старший пресофіцер лівої європейської партії Зелених, заявив, що політсила працює над тим, щоб “подолати цю прогалину та протидіяти дезінформації за допомогою законного та демократичного дискурсу”.

Хто проти TikTok?

Політики роками звинувачували компанії соціальних мереж у тому, що їхні технології поляризують політику та суспільство.У Сполучених Штатах приналежність TikTok до Китаю не дозволила деяким, але не всім, політикам приєднатися до платформ − і Конгрес зараз розглядає примусовий продаж мережі з міркувань національної безпеки. У Європі політики з більшою обережністю ставляться до використання соціальних медіа загалом для звернення до виборців через проблеми зі захистом даних.

Останніми тижнями канцлера Німеччини Олафа Шольца розкритикували за те, що його Соціал-демократична партія, як і інші традиційні партії, не була такою активною в соціальних мережах, як от ультраправа антимігрантська екстремістська партія країни “Альтернатива для Німеччини” ( AfD).

На рівні Європейського Союзу багато хто тримається подалі від TikTok після того, як Європейська комісія, парламент та інші установи, а також національні уряди ввели обмеження на його використання в 2023 році через побоювання доступу Пекіна до даних. TikTok заперечує ці звинувачення.