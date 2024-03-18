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Американський сенатор-республіканець Грем приїхав до Києва

Про візит повідомило посольство. 

Американський сенатор-республіканець Грем приїхав до Києва
Ліндсі Грем приїхав у Київ
Фото: Посольство США, X

До України прибув американський сенатор Ліндсі Грем.

Про його візит повідомили в американському посольстві. Американський політик прибув до Києва.

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", – йдеться у повідомленні. 

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