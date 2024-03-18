Американський сенатор-республіканець Грем приїхав до Києва

До України прибув американський сенатор Ліндсі Грем.
Про його візит повідомили в американському посольстві. Американський політик прибув до Києва.
"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", – йдеться у повідомленні.
- Ліндсі Грем є республіканцем. Виступав за надання Україні далекобійних ракет та касетних боєприпасів.
- За даними NBC, Грем є одним із сенаторів-республіканців, які розробляють окремий пакет допомоги Україні.