Американський сенатор-республіканець Грем приїхав до Києва

До України прибув американський сенатор Ліндсі Грем.

Про його візит повідомили в американському посольстві. Американський політик прибув до Києва.

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", – йдеться у повідомленні.