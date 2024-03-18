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Путіну "намалювали" рекордний відсоток голосів на виборах за всі його терміни

Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.

Путіну "намалювали" рекордний відсоток голосів на виборах за всі його терміни
Фото: EPA/UPG

На "виборах" президента Росії очікувано перемагає Володимир Путін, який тепер правитиме росіянами п'ятий термін до 2030 року. Оголошені російською владою підрахунки 99,7% протоколів кажуть, що Путін отримав найбільший відсоток голосів за всі терміни – понад 87%, пише російськомовне бюро Радіо Свободи. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.

Це буде вже п'ятим путінським терміном. Уперше він став обраним президентом в 2000 році.

Окрім нього, зараз були ще три кандидати. Найбільшу кількість голосів серед них отримав комуніст Микола Харітонов – 4,3%. Кандидати, які позиціонували себе як антивоєнні, до виборів допущені не були.

Оголошена явка зараз – понад 74%. При цьому щонайменше в декількох десятках регіонів виявили "мальовку" явки.

Рух підтримки прав виборців "Голос" повідомив про порушення під час голосування та підрахунку голосів, зокрема централізованому голосуванні бюджетників і "каруселях" та вкидах.

За даними "ОВД-Инфо", за час "виборів" затримали сотні людей в 21 місті. Зокрема за те, що вони виливали зеленку в скриньки.

  • Так звані вибори Росія вирішила провести і на окупованій українській території. Цей процес не мав нічого спільного з демократичним волевиявленням. 
  • Вибори Росія проводила цілих три дні. Президент Євроради Шарль Мішель "привітав" Путіна з "перемогою" ще в перший день голосування. “Ні опозиції. Ні свободи. Ні вибору”, − зазначив політик.
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