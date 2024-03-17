Байден знову зібрав рекордний місячний бюджет виборчої кампанії

Президент і його партія завершили лютий зі 155 мільйонами доларів готівки, найбільшою кількістю, яку будь-коли накопичив демократ.

У лютому президент США Джо Байден зібрав понад 53 мільйони доларів на свою передвиборчу кампанію та Демократичну партію, що є рекордною сумою за місяць.

Про це пише Bloomberg.

Президент і його партія завершили місяць зі 155 мільйонами доларів готівки, найбільшою кількістю, яку будь-коли накопичив демократ.

Політсила отримала найбільшу суму від дрібних жертводавців станом на сьогодні, побивши рекорди, встановлені за три попередні місяці.

Байден зібрав понад 331 мільйон доларів з моменту переобрання у квітні та має велику фінансову перевагу над своїм конкурентом-республіканцем, колишнім президентом Дональдом Трампом, який ще не повідомив про лютневі цифри. У середу обидві кампанії повинні повідомити Федеральній виборчій комісії детальну інформацію про загальний збір коштів.

У лютому 469 000 унікальних донорів зробили 562 000 внесків на переобрання Байдена, іноді спровоковані його суперником. Протягом 48 годин після перемоги Трампа на праймеріз республіканців у Південній Кароліні кампанія Байдена зібрала 1,6 мільйона доларів від простих донорів. Звернення до кампанії електронною поштою принесло на 40% більше, ніж у січні, а реклама була зосереджена на тому, що Трамп виграв номінацію від Республіканської партії та став одним із найбільших джерел пожертв.