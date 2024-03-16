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У Фінляндії відсьогодні заборонено їздити на автомобілях російської реєстрації

У випадку виявлення таких авто, вони можуть бути обкладені митом та ПДВ, після чого будуть зобов'язані залишити межі ЄС.

У Фінляндії відсьогодні заборонено їздити на автомобілях російської реєстрації
Фото: EPA/UPG

Із 16 березня у Фінляндії заборонено їздити на зареєстрованих у РФ автомобілях без спеціального дозволу, повідомляє DW із посиланням на фінську митну службу.

З цього дня авто з російськими номерами, що знаходяться на території Фінляндії, можуть бути обкладені митом та ПДВ, після чого будуть зобов'язані залишити межі ЄС.

Управління автомобілями з номерами РФ буде дозволено лише студентам денної форми навчання, власникам строкових трудових договорів, а також громадянам ЄС або Європейської економічної зони, які постійно проживають у Росії. Однак вони мають довести, що легально ввезли автомобіль до Фінляндії до набуття чинності заборони.

За словами голови відділу митного контролю Самі Ракшита, на даний момент кількість таких транспортних засобів у Фінляндії невідома.

  • У вересні 2023 року у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд легкових автомобілів із російськими номерами. Тоді в уряді уточнювали, що російські автомобілі, які вже знаходяться в країні, повинні залишити її територію протягом шести місяців, інакше такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.
  • Тима часом литовська митниця також попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року. Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах.
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