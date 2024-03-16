"Росатом" і французька компанія планують спільно виробляти ядерне паливо

"Росатом" планує спільне із французькою державною компанією Framatome виробництво ядерного палива.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Атомний гігант співпрацює з французькою державною компанією Framatome SA, щоб зібрати паливо, необхідне для реакторів, що виробляють електроенергію для 100 мільйонів східноєвропейців. Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології", – йдеться у матеріалі.
У 2023 році компанія Framatome створила із дочірньою компанією "Росатома" "ТВЕЛ Паливо", спільне підприємство, яке прагне отримати дозвіл німецького уряду на передачу технологій місту Лінген, де і пропонують організувати виробництво.
Як йдеться у матеріалі, нова компанія "European Hexagonal Fuel SAS" створена для ліцензування російських технологій, необхідних для виробництва реакторного палива, згідно з протоколом зборів акціонерів від 18 січня 2023 року. Її капіталізація склала 8 мільйонів євро.
У німецькому Лінгені вже майже 11 000 людей зареєстрували свій протест у місцевому уряді.
Попередні спроби розширити діяльність у Лінгені викликали підозри, що спричинило перевірку німецьких регуляторів у 2021 році.
Остання спроба Framatome викликала обурення громадськості після того, як керівник майданчика повідомив місцевим законодавцям, що російські інженери будуть наглядати за роботою заводу.
Framatome в Лінгені вже виробляє паливо для неросійських реакторів, включаючи Sizewell B у Великобританії, Doel у Бельгії та Ringhals у Швеції.
- У лютому український прем’єр Денис Шмигаль закликав запровадити санкції проти "Росатому" міжнародними партнерами та відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки.
- Росія залишається найсильнішим гравцем ринку збагаченого урану, а її ядерне паливо досі купують країни ЄС. Відмова від ресурсу — це тривалий процес, який точно неможливо завершити за два роки. Однак кілька країн і не намагаються це зробити, навіть планують розширити співпрацю. Продаж ядерного палива не є значною статтею доходу для російського бюджету, але співпраця у цій сфері дозволяє Кремлю колосально впливати на уряди різних держав. Чому американських санкцій проти Росатому замало – про це у матеріалі LB.ua.