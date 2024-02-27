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Шмигаль закликав запровадити санкції проти "Росатому" та відключити від системи SWIFT усі банки Росії та Білорусі

Загалом проти РФ уже діють 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 млрд доларів.

Шмигаль закликав запровадити санкції проти "Росатому" та відключити від системи SWIFT усі банки Росії та Білорусі
Фото: Макс Требухов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на необхідності запровадити санкції проти "Росатому" міжнародними партнерами та відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Окрім військової, фінансової та гуманітарної допомоги, зростає санкційний тиск на державу-агресора... Загалом проти РФ уже діють 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив $400 млрд. Це потужний удар. Але можна і треба зробити ще більше", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив на необхідності запровадити санкції проти "Росатому", відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, обмежити імпорт із Росії до Європейського Союзу скрапленого газу, золота, залізної руди, титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, а також заборонити ввезення російської агропродукції до країн ЄС.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що США ухилилися від найжорсткіших заходів проти РФ, щоб не розхитати світову економіку. Президент США Джо Байден обережно ставиться щодо запровадження санкцій проти Росії.

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