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Росія застосовує підрозділи "Шторм Z" та авіацію, щоб просунутися на Бахмутському напрямку, – ЗСУ

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бойові дії.

Росія застосовує підрозділи "Шторм Z" та авіацію, щоб просунутися на Бахмутському напрямку, – ЗСУ
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Ворог намагається активно просуватися у напрямку Часового Яру на Донеччині, там тривають інтенсивні бойові дії. Крім того, росіяни застосовують авіацію та намагаються підсилювати свої війська підрозділами – "Шторм Z" і "Шторм V".

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

Ілля Євлаш наголосив, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Ворог намагається просунутись в напрямку Часового Яру, а саме поблизу Іванівки і Богданівки.

"Там вже на околицях точаться жорсткі бої, ворог застосовує резерви, намагається підсилювати свої війська різними підрозділами – "Шторм Z", "Шторм V". Крім того, кожна третя рота в батальйоні штурмова. Тобто акцент ставиться саме на це", – пояснив речник.

Також поблизу Кліщіївки та Курдюмівки намагаються атакувати "кадирівці". Нещодавно один із цих підрозділів був знищений бригадою Сил оборони на цьому напрямку. 

"Втрати важкої техніки дуже великі – 60%. Тобто 3 із 5 машин, якщо це відбувається якась атака або доставлення піхоти, 60% техніки вони втрачають", – повідомив Євлаш.

Складною ситуація залишається на Куп'янському напрямку: Куп’янськ і Куп’янськ-вузловий залишаються пріоритетними цілями для росіян. 

"Ворог, найімовірніше, бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці всіма наявними силами і засобами. Синьківка вже під ударом знаходиться дуже довгий час, ще з осені вони намагались атакувати її, проте нічого не вийшло", – сказав речник.Також, на Лимано-Куп’янському напрямку знищили та поранили 275 російських окупантів та 73 одиниці озброєння і військової техніки ворога.

"За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку 6 разів противник атакував, використовуючи свої літаки Су-34 та Су-35. За один захід такий літак скидає від 2 до 4 КАБів по позиціях Збройних сил. Використовує їх навіть по позиціях мінометників і танкових розрахункам. Тобто взагалі не шкодує ці КАБи. Також ворог завдав 33 удари по наших позиціях дронами. Це були і "Ланцети", і FPV-дрони", – додав речник.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку  нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
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