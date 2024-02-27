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ДСНС: останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях

Часто причинами займань стає спалювання людьми сухої трави. За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.

ДСНС: останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях
Фото: ДСНС

Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила, що не встиг із землі зійти сніг, як вже горить сухостій. Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях.

Так, лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 на.

У Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності.

У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м.

На Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.

Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву.

ДСНС закликає людей дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати. За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.

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