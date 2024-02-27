Часто причинами займань стає спалювання людьми сухої трави. За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.

Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила, що не встиг із землі зійти сніг, як вже горить сухостій. Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях.

Так, лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 на.

У Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності.

У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м.

На Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.

Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву.

ДСНС закликає людей дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати. За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.