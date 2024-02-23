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Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер

Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе (ілюстративне фото)
Фото: Фото з відкритих джерел

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Одеську область ударними безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі”, - написав Кіпер. 

Зараз відомо про двох постраждалих, вони перебувають у важкому стані і доставлені до лікарні.

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На місці влучання працюють всі відповідні служби, тривають пошукові роботи та гасіння пожежі.

Під завалами можуть перебувати люди.

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