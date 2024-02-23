Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі”, - написав Кіпер.

Зараз відомо про двох постраждалих, вони перебувають у важкому стані і доставлені до лікарні.

На місці влучання працюють всі відповідні служби, тривають пошукові роботи та гасіння пожежі.

Під завалами можуть перебувати люди.