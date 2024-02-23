Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, - Кіпер

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі”, - написав Кіпер.
Зараз відомо про двох постраждалих, вони перебувають у важкому стані і доставлені до лікарні.
На місці влучання працюють всі відповідні служби, тривають пошукові роботи та гасіння пожежі.
Під завалами можуть перебувати люди.
- Минулої ночі Одеса постраждала від удару російських безпілотників. В місті сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Загинули троє людей.
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9 лютого Одеса теж зазнала атаки "шахедів", тоді було поранено чоловіка.
- За два дні до того місто також відбивало удари безпілотників, поранень зазнали двоє поліцейських.