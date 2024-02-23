Увечері 23 лютого українські військові збили ще один російський літак А-50.

Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міноборони і усім, хто забезпечив результат.

Вперше росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні цього року. Тоді також стало відомо про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.

Доповнення. ГУР зазначило, що збитий А-50 - нова модернізована російська версія літака.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", - наголосила українська розвідка.

За даними ГУР, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.

Фото: ГУР Карта останнього маршруту російського літака А-50

Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів.

Відзначив роботу українських військових Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів - це велика честь", - йдеться в дописі Головкома у соцмережах.

Чому А-50 є важливою ціллю