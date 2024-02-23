Увечері 23 лютого українські військові збили ще один російський літак А-50.
Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міноборони і усім, хто забезпечив результат.
Вперше росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні цього року. Тоді також стало відомо про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.
Доповнення. ГУР зазначило, що збитий А-50 - нова модернізована російська версія літака.
"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", - наголосила українська розвідка.
За даними ГУР, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.
Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів.
Відзначив роботу українських військових Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів - це велика честь", - йдеться в дописі Головкома у соцмережах.
Чому А-50 є важливою ціллю
- А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега". Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.
- За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів “живих” бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.
- Літак обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель"на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".
- На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.
- Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.
- Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки – до 450.