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Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)

Ціль уразили над Азовським морем.

Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
літак А-50, фото ілюстративне
Фото: mil.in.ua

Увечері 23 лютого українські військові збили ще один російський літак А-50.

Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міноборони і усім, хто забезпечив результат.

Вперше росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні цього року. Тоді також стало відомо про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.

Доповнення. ГУР зазначило, що збитий А-50 - нова модернізована російська версія літака.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по  потенціалу та можливостях терористичної Москви", - наголосила українська розвідка.

За даними ГУР,  різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.

Карта останнього маршруту російського літака А-50
Фото: ГУР
Карта останнього маршруту російського літака А-50

Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів.

Відзначив роботу українських військових Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил та ГУР.  Знищення російських літаків та ворогів - це велика честь", - йдеться в дописі Головкома у соцмережах.

Чому А-50 є важливою ціллю

  • А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега". Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.
  • За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів “живих” бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.
  • Літак обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель"на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".
  • На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.
  • Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.
  • Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки – до 450. 
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