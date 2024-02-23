Тривають пошуки ще однієї людини.

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі, 23 лютого 2024 року

У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло однієї жертви.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі", - зазначив очільник області.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російської атаки на Дніпро 23 лютого 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі

Також рятувальники шукають жінку, яка на момент атаки росіян була вдома.

Нічний обстріл Дніпра 23 лютого