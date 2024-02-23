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Російська атака на Дніпро: З-під завалів дістали тіло однієї жертви

Тривають пошуки ще однієї людини.

Російська атака на Дніпро: З-під завалів дістали тіло однієї жертви
Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі, 23 лютого 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло однієї жертви.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі", - зазначив очільник області.

Наслідки російської атаки на Дніпро 23 лютого 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російської атаки на Дніпро 23 лютого 2024 року

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі

Також рятувальники шукають жінку, яка на момент атаки росіян була вдома.

Нічний обстріл Дніпра 23 лютого

  • Росіяни атакували область безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Дніпрі. 
  • Декілька квартир через удар були вщент зруйновані. Майже десяток людей - поранені.
  • Також було влучання у підприємство в Дніпрі.
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