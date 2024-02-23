У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло однієї жертви.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі", - зазначив очільник області.
Також рятувальники шукають жінку, яка на момент атаки росіян була вдома.
Нічний обстріл Дніпра 23 лютого
- Росіяни атакували область безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Дніпрі.
- Декілька квартир через удар були вщент зруйновані. Майже десяток людей - поранені.
- Також було влучання у підприємство в Дніпрі.