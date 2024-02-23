Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.

Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, під час пленарного тижня FATF розглянула, зокрема, питання щодо подальшого застосування до Росії санкцій за порушення нею Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).

Відповідно до заяви, оприлюдненій на сайті FATF, члени групи "із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, зокрема, зростання фінансового зв'язку Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування поширення зброї масового знищення, а також зловмисну кібердіяльність та атаки програм-вимагачів".

"Через серйозність цих ризиків багато членів ФАТФ вживають запобіжних заходів для захисту себе та світової фінансової системи. FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність у зв'язку з вищезгаданими ризиками. Як і з того часу, як Російська Федерація розпочала агресивну війну, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, які являють собою світову фінансову систему". Будучи призупиненим членом ФАТФ, Російська Федерація, як і раніше, несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження Стандартів ФАТФ", - ідеться в заяві.

Представники українського Держфінмоніторингу провели низку двосторонніх зустрічей з делегаціями країн-членів FATF та іншими учасниками про спільні дії для захисту міжнародної фінансової системи, зокрема, від ризиків, що несе Росія.