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Біля Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів та повеней загинуло щонайменше 8 людей

Існує висока ймовірність нових повеней і зсувів у 10 містах бразильського штату.

Біля Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів та повеней загинуло щонайменше 8 людей
Повені у штаті Ріо-да-Жанейро, Бразилія, 2019 рік
Фото: EPA/UPG

Щонайменше вісім людей загинули в штаті Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів і повеней, викликаних сильними зливами.

Про це пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.

У місті Барра-ду-Піраї загинула родина з чотирьох осіб, зокрема 8-місячна дитина. Зсув зруйнував їхній будинок.

У сільській місцевості Мендес вважають зниклою 6-річну дитину.

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За інформацією мерій регіону, понад 100 людей залишилися без своїх домівок.

Уряд штату попередив, що все ще існує висока ймовірність нових повеней і зсувів у 10 містах, зокрема у самому Ріо.

Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі об’єднувалися в імпровізовані рятувальні команди, намагаючись врятувати життя людей. До деяких постраждалих районів пожежники та поліція ще не дісталися.

  • У січні річка Конго в Африці піднялася до найвищого рівня за понад 60 років, що спричинило повені в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і республіці Конго. За кілька місяців у регіоні через негоду загинули понад 300 людей.
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