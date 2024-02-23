Біля Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів та повеней загинуло щонайменше 8 людей

Існує висока ймовірність нових повеней і зсувів у 10 містах бразильського штату.

Повені у штаті Ріо-да-Жанейро, Бразилія, 2019 рік

Щонайменше вісім людей загинули в штаті Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів і повеней, викликаних сильними зливами.

Про це пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.

У місті Барра-ду-Піраї загинула родина з чотирьох осіб, зокрема 8-місячна дитина. Зсув зруйнував їхній будинок.

У сільській місцевості Мендес вважають зниклою 6-річну дитину.

За інформацією мерій регіону, понад 100 людей залишилися без своїх домівок.

Уряд штату попередив, що все ще існує висока ймовірність нових повеней і зсувів у 10 містах, зокрема у самому Ріо.

Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі об’єднувалися в імпровізовані рятувальні команди, намагаючись врятувати життя людей. До деяких постраждалих районів пожежники та поліція ще не дісталися.