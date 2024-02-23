Біля Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів та повеней загинуло щонайменше 8 людей

Щонайменше вісім людей загинули в штаті Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів і повеней, викликаних сильними зливами.
Про це пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.
У місті Барра-ду-Піраї загинула родина з чотирьох осіб, зокрема 8-місячна дитина. Зсув зруйнував їхній будинок.
У сільській місцевості Мендес вважають зниклою 6-річну дитину.
За інформацією мерій регіону, понад 100 людей залишилися без своїх домівок.
Уряд штату попередив, що все ще існує висока ймовірність нових повеней і зсувів у 10 містах, зокрема у самому Ріо.
Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі об’єднувалися в імпровізовані рятувальні команди, намагаючись врятувати життя людей. До деяких постраждалих районів пожежники та поліція ще не дісталися.
- У січні річка Конго в Африці піднялася до найвищого рівня за понад 60 років, що спричинило повені в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і республіці Конго. За кілька місяців у регіоні через негоду загинули понад 300 людей.