Президент Еквадору підтвердив, що не передаватиме США зброю та військову техніку для України

Даніель Нобоа заявив, що не хоче, аби його країна "була частиною російсько-української війни".

Президент Еквадору Даніель Нобоа підтвердив, що його країна не передаватиме військову техніку США, яку потім могли надати Україні.

Про це повідомляє CNN.

"На наш подив, США публічно повідомили, що ця зброя використовуватиметься у «збройному конфлікті» в Україні, а ми не хочемо бути частиною цього", - сказав президент.

Він наголосив, що Росія є третім за значенням торгівельним партнером для його країни.

Нобоа також зазначив, що Еквадор не бажає порушувати міжнародні угоди.