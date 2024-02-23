Президент Еквадору підтвердив, що не передаватиме США зброю та військову техніку для України

Президент Еквадору Даніель Нобоа підтвердив, що його країна не передаватиме військову техніку США, яку потім могли надати Україні.
Про це повідомляє CNN.
"На наш подив, США публічно повідомили, що ця зброя використовуватиметься у «збройному конфлікті» в Україні, а ми не хочемо бути частиною цього", - сказав президент.
Він наголосив, що Росія є третім за значенням торгівельним партнером для його країни.
Нобоа також зазначив, що Еквадор не бажає порушувати міжнародні угоди.
- Еквадор розглядав можливість передати США старе радянське озброєння, яке потім би передали Україні. В Еквадорі називали радянську техніку "брухтом", однак, після тиску Москви в Еквадорі заперечили, що її можна вважати застарілою та повідомили, що не передаватимуть її США.
- 9 січня Данієль Нобоа офіційно визнав, що країна перебуває у стані "внутрішнього збройного конфлікту" з численними кримінальними угрупованнями. Після втечі з в'язниці злочинця в країні оголошували надзвичайний стан.