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Голова Конституційного суду Угорщини став кандидатом у президенти країни від партії Орбана

Кандидатуру Тамаша Шульока має схвалити парламент, але це формальність.

Голова Конституційного суду Угорщини став кандидатом у президенти країни від партії Орбана
Тамаш Шульок
Фото: index.xu

Керівна партія Угорщини “Фідес” висунула голову Конституційного суду країни Тамаша Шульока своїм кандидатом на посаду президента країни, пише Politico.

Президентка Каталін Новак, близька соратниця прем’єр-міністра Віктора Орбана, подала у відставку через скандал з помилуванням чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства над дітьми. 

Її відставку ще офіційно має прийняти парламент, ймовірно, на засіданні 26 лютого. Законодавці також мають схвалити кандидатуру нового президента. Однак це здебільшого формальність, оскільки “Фідес” має “супербільшість” у парламенті (дві третини мандатів), зазначає видання.

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67-річний Шульок, який тримається якомога далі від центру політичної арени, був призначений головою Конституційного суду Угорщини у 2016 році. Він також був почесним консулом Австрії з 2000 до 2014 року.

“Я ніколи в житті не цікавився політикою”, − сказав він місцевим ЗМІ у 2021 році.

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