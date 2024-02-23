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Британська поліція вилучила рекордну для країни партію наркотиків

У контейнері, що мав відбути до Німеччини, правоохоронці знайшли 5,7 тонн кокаїну.

Британська поліція вилучила рекордну для країни партію наркотиків
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Поліція Великої Британії прозвітувала про конфіскацію найбільшої в історії країни партії кокаїну. У порту Саутгемптона в контейнері з бананами, що мав морем відбути до німецького Гамбурга, було знайдено 5,7 тонн наркотика. 

Як повідомляє Deutsche Welle, вартість вилучених речовин оцінюють у 450 мільйонів фунтів стерлінгів (570 мільйонів доларів). Національна кримінальна агенція Сполученого Королівства вважає, що принаймні частина кокаїну мала потрапити на британський чорний ринок, а Німеччина не була кінцевою точкою маршруту контрабандистів. Осіб, причетних до рекордного вантажу наркотиків, нині розшукують. 

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