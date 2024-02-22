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Британія інвестує майже 5,5 мільярдів доларів у виробництво дронів для збройних сил

Оборонна стратегія Великої Британії щодо безпілотників розроблена на "досвіді" України.

Британія інвестує майже 5,5 мільярдів доларів у виробництво дронів для збройних сил
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Велика Британія вирішила інвестувати щонайменше 5,5 мільярда доларів США у безпілотники для збройних сил, за прикладом досвіду використання дронів в Україні.

Про це ідеться на сайті британського уряду, пише Укрінформ.

"Оборонна стратегія Великої Британії щодо безпілотників розроблена на основі уроків, засвоєних в Україні. Це дозволить задіяти інноваційні можливості у всій оборонній сфері країни", – зазначили у британському уряді.

Для Британії першочерговою стала успішна реалізація українсько-британської ініціативи з постачання в Україну 4000 безпілотників.

"Конфлікт в Україні став інкубатором для нових способів ведення війни, і ми повинні вивчити та застосувати ці уроки, отримані у тяжких боях. Здатність швидко розробляти і модернізувати системи без екіпажу стане ключовим фактором для отримання переваги на полі бою, і ми маємо скористатися цією можливістю, аби розвивати і підтримувати такі навички і спроможності у Великій Британії", – зазначив міністр оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеймс Картлідж.

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що нададуть Україні ще 200 ракет Brimstone. Також країна спільно із союзниками навчатиме ще 10 тисяч військових у першій половині 2024 року.

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