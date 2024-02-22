Також повідомляється, що ЦАХАЛ скинув бомби у центральній частині Смуги Гази.

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Ізраїль обстріляв місто Рафах у Смузі Гази на кордоні з Єгиптом, пише Reuters.

Відомо, що удар військових ЦАХАЛу зруйнував мечеть і будинки.

Повідомляється про щонайменше сім жертв атаки.

“Мечеть аль-Фарук у центрі Рафаха була розбита на бетонні плити, рознесло фасади прилеглих будівель”, − зазначає видання.

Влада повідомила, що під обстріл потрапили чотири будинки на півдні та три у центрі міста.

Мешканці кажуть, що бомбардування було найсильнішим з моменту ізраїльського рейду на місто десять днів тому, під час якого було звільнено двох заручників і вбито десятки осіб.

Влада Гази повідомила також, що щонайменше 20 людей також після бомбардування двох будинків у центральній частині анклаву − єдиної значної території, яку ще не штурмував ЦАХАЛ.

Фото: EPA/UPG Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Органи охорони здоров'я Гази, які контролює ХАМАС, повідомили, що протягом останньої доби унаслідок ізраїльських атак було вбито 97 людей, 130 отримали поранення.

Фото: EPA/UPG Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року