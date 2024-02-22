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Ізраїль обстріляв мечеть та будинки у Рафаху

Також повідомляється, що ЦАХАЛ скинув бомби у центральній частині Смуги Гази.

Ізраїль обстріляв мечеть та будинки у Рафаху
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль обстріляв місто Рафах у Смузі Гази на кордоні з Єгиптом, пише Reuters.

Відомо, що удар військових ЦАХАЛу зруйнував мечеть і будинки.

Повідомляється про щонайменше сім жертв атаки.

“Мечеть аль-Фарук у центрі Рафаха була розбита на бетонні плити, рознесло фасади прилеглих будівель”, − зазначає видання.

Влада повідомила, що під обстріл потрапили чотири будинки на півдні та три у центрі міста.

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Мешканці кажуть, що бомбардування було найсильнішим з моменту ізраїльського рейду на місто десять днів тому, під час якого було звільнено двох заручників і вбито десятки осіб.

Влада Гази повідомила також, що щонайменше 20 людей також після бомбардування двох будинків у центральній частині анклаву − єдиної значної території, яку ще не штурмував ЦАХАЛ.

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Органи охорони здоров'я Гази, які контролює ХАМАС, повідомили, що протягом останньої доби унаслідок ізраїльських атак було вбито 97 людей, 130 отримали поранення.

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

  • Член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що у разі, коли ХАМАС не звільнить усіх утримуваних у Газі заручників до початку Рамадану, тобто 10 березня, ЦАХАЛ у березні розпочне наступ на Рафах.
  • Рафах – регіон смуги Гази, куди після початку війни 7 жовтня втекли понад 1,7 млн палестинців. США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. 
  • Ізраїль заявив, що розробить план евакуації цивільного населення до того, як він увійде на територію міста. Нетаньягу вважає, що Ізраїль не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах. Вважається, що терористи тримають там деяких заручників, також у місті переховується керівництво ХАМАСу.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.
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