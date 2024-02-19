Ізраїль невдовзі розпочне наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників, – Ганц

Він став першим, хто озвучив терміни наступу на регіон: до нього ізраїльські урядовці лише говорили, що це може статися, але не казали, коли.

Ізраїль в березні розпочне наступальну операцію в прикордонному з Єгиптом регіоні Рафах, якщо ХАМАС не звільнить усіх утримуваних у Газі заручників до початку Рамадану. Про це повідомив член військового кабінету Бенні Ганц, пише The Guardian з посиланням на інформацію AFP.

Бенді Ганц – відставний начальник штабу. Він став першим, хто озвучив терміни наступу на регіон: до нього ізраїльські урядовці лише говорили, що це може статися, але не казали, коли.

"Світ має знати, і лідери ХАМАСу повинні знати – якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома, бої триватимуть усюди, включно з районом Рафаху", – сказав Ганц на конференції американських єврейських лідерів у Єрусалимську неділю.

Рамадан стартує 10 березня. Рафах – регіон смуги Гази, куди після початку війни 10 жовтня втекли понад 1.7 млн палестинців. Ганц додав, що наступ буде здійснено скоординовано та в спілкуванні з американцями і єгиптянами, щоб сприяти евакуації та "наскільки це можливо мінімізувати жертви серед цивільного населення". Невідомо, як цивільні зможуть безпечно пересуватися обложеною смугою Гази.

Фото: BBC Ситуація в смузі Гази. Публікація станом на 9 лютого

Фото: BBC Ситуація станом на 4 лютого