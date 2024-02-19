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Ізраїль невдовзі розпочне наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників, – Ганц

Він став першим, хто озвучив терміни наступу на регіон: до нього ізраїльські урядовці лише говорили, що це може статися, але не казали, коли.

Ізраїль невдовзі розпочне наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників, – Ганц
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

Ізраїль в березні розпочне наступальну операцію в прикордонному з Єгиптом регіоні Рафах, якщо ХАМАС не звільнить усіх утримуваних у Газі заручників до початку Рамадану. Про це повідомив член військового кабінету Бенні Ганц, пише The Guardian з посиланням на інформацію AFP.

Бенді Ганц – відставний начальник штабу. Він став першим, хто озвучив терміни наступу на регіон: до нього ізраїльські урядовці лише говорили, що це може статися, але не казали, коли.

"Світ має знати, і лідери ХАМАСу повинні знати – якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома, бої триватимуть усюди, включно з районом Рафаху", – сказав Ганц на конференції американських єврейських лідерів у Єрусалимську неділю.

Рамадан стартує 10 березня. Рафах – регіон смуги Гази, куди після початку війни 10 жовтня втекли понад 1.7 млн палестинців. Ганц додав, що наступ буде здійснено скоординовано та в спілкуванні з американцями і єгиптянами, щоб сприяти евакуації та "наскільки це можливо мінімізувати жертви серед цивільного населення". Невідомо, як цивільні зможуть безпечно пересуватися обложеною смугою Гази. 

Ситуація в смузі Гази. Публікація станом на 9 лютого
Фото: BBC
Ситуація в смузі Гази. Публікація станом на 9 лютого

Ситуація станом на 4 лютого
Фото: BBC
Ситуація станом на 4 лютого

  • США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. 
  • Ізраїль заявив, що розробить план евакуації цивільного населення до того, як він увійде на територію міста. Нетаньягу вважає, що Ізраїль не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах. Вважається, що терористи тримають там деяких заручників, також у місті переховується керівництво ХАМАСу.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу учора заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.
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