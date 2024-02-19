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Російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках. Наступу сприяла затримка постачання зброї Україні, – ISW

Затримка з наданням допомоги Україні сприяє тому, що окупанти починають наступальні операції на кількох ділянках фронту.

Російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках. Наступу сприяла затримка постачання зброї Україні, – ISW
Авдіївка, 3 січня 2024
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Затримка з наданням військової допомоги Україні сприяє тому, що Росія починає наступальні операції на кількох ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що зараз російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей (у напрямку Куп'янська та Лиману); в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та інших джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме – артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили Збройним силам Україіни захистити Авдіївку.

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило росіян скористатися ситуацією.

ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

"Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики", – зазначається у звіті.

  • Президент США Джо Байден у суботу ввечері зателефонував Володимиру Зеленському, щоб обговорити вихід ЗСУ з Авдіївки та ще раз підтвердити подальшу підтримку українців у війні з Росією. Він наголосив, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу.
  • Як повідомлялося, спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував і відмовився винести законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, на голосування. На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт не буде схвалено раніше середини березня.
  • Разом із тим, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС має допомагати Україні стримувати РФ, а також готуватися до довготривалого протистояння з країною-агресоркою.
  • Німеччина такж серйозно налаштована збільшити свої витрати на оборону в довгостроковій перспективі й хоче, щоб європейські союзники не поступалися їй у допомозі Україні.
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