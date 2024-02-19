Російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках. Наступу сприяла затримка постачання зброї Україні, – ISW

Затримка з наданням допомоги Україні сприяє тому, що окупанти починають наступальні операції на кількох ділянках фронту.

Затримка з наданням військової допомоги Україні сприяє тому, що Росія починає наступальні операції на кількох ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що зараз російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей (у напрямку Куп'янська та Лиману); в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та інших джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме – артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили Збройним силам Україіни захистити Авдіївку.

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило росіян скористатися ситуацією.

ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

"Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики", – зазначається у звіті.