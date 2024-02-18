Вперше в історії Україна досягла світової солідарності й підтримки.

Про це у вечірньому відеозверненні 18 лютого заявив Президент Володимир Зеленський.

"Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське", - сказав глава держави.

Зеленський відзначив, що цього тижня вдалося укласти ще дві безпекові угоди - з Німеччиною і Францією. "Працюємо й з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна й розгалужена архітектура безпекових гарантій. Речі, які слугуватимуть стримуванню російської агресії в майбутньому та допомагатимуть зараз – зараз захищати незалежність", - додав Президент.

Глава держави відзначив, що під час Мюнхенської конференції провів зустрічі з лідерами багатьох держав, де наголошував на важливості підтримувати Україну.

"Кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив. Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні", - наголосив Зеленський.