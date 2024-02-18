"Українській правді" невідомі зламали акаунт в соцмережі Х, LIGA.net і "Апостроф" заявили про злам сайтів

Невідомі перед цим поширювали фейки про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Ввечері 18 лютого невідомі зламали акаунт видання "Українська правда" у соцмережі Х.

Як повідомили в телеграм-каналі УП, редакція втратила доступ до облікового запису. Натомість там почали з’являтися фейки. Наприклад, інформація про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

"Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП", - закликало видання.

Згодом УП повідомила, що контроль над сторінкою вдалося повернути. Фейкові дописи видалили.

Видання LIGA.net заявило, що зловмисники зламали їхній сайт і поширили аналогічну фейкову новину.

"18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими", - йдеться в повідомленні ЗМІ у телеграмі.

Видання зазначило, що фейкову новину оперативно зняли зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті LIGA.net у соцмережі Х.

Також про злам заявив "Апостроф". У виданні повідомили, що фейк про начебто "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці зловмисники підкріпили колажем та підписом до нього.