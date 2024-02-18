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Омбудсман: Катар хочуть залучити до повернення з РФ не лише викрадених дітей, а й інших категорій українців

Про це йшлося на зустрічі з державним міністром з питань міжнародного співробітництва.

Омбудсман: Катар хочуть залучити до повернення з РФ не лише викрадених дітей, а й інших категорій українців

Катар хочуть залучити до повернення з Росії не лише викрадених дітей, а й інших категорій громадян України.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час робочого візиту до Катару Лубінець зустрівся із державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер.

"Обговорили детально реалізацію пункту 4 Формули миру та подальші кроки. Катар — перша країна, яка допомагає нам повертати українських дітей. Втім, сьогодні, обговорювали можливості повернення з території РФ й інших категорій громадян. І можливе залучення Катару до цього процесу", - зазначив омбудсман.

Він додав, що також сторони обговорили питання щодо реалізації "багатьох інших гуманітарних треків, про які буде відомо згодом". 

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