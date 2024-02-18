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Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна, — речник ОСУВ "Таврія"

Через фортифікаційні споруди і особливості природніх умов окупантам буде важко пробити оборону ЗСУ.

Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна, — речник ОСУВ "Таврія"
Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що на Запорізькому напрямку немає втрат позицій українських Сил оборони, ситуація стабільна, пише Укрінформ.

"Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Втрат позицій немає. Йдеться радше про локальні спроби росіян у напрямку села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові", — розповів Лиховій.

Речник впевнений, що через особливі природні умови та зведені фортифікаційні споруди російські армії важче буде пробити оброну ЗСУ. Також у росіян немає по великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб пробити українську оборону.

Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. У результаті безуспішної спроби наступу знищено 18 одиниць ворожої техніки та близько 70 росіян, ще 80 — поранені. 

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