Головне за ніч та ранок неділі, 18 лютого: ще одна збита СУшка, спроба наступу ворога на Запорізькому напрямку

Повітряні сили ЗСУ сьогодні о 6 годині ранку збили ще одни винищувач РФ Су-34. Також знищено 12 ворожих дронів та 1 ракету Х-59, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих «шахедів» та авіаційну ракету Х-59.

Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу! Усім гарного дня! Разом – до перемоги!", — зазначив командувач.

У ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну, застосувавши 6 зенітних керованих ракет С-300 (з ТОТ Донецької області), 3 крилатих ракети Х-22 (з Воронезької області РФ), керовану авіаційну ракету Х-59 (з ТОТ Запорізької області), а також 14-ть ударних безпілотників типу Shahed (з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ).

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 82 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку - 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1080 російських окупантів, 11 ворожих танків, 40 артилерійських систем та понад 50 броньовиків ворога. Загалом РФ втратила в Україні вже 402 430 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. У результаті безуспішної спроби наступу знищено 18 одиниць ворожої техніки та близько 70 росіян, ще 80 — поранені, інформує ОК "Захід".

"Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 російських солдат відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції", — повідомили у пресцентрі.

На місці авіаудару в Куп'янську рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб завершили. Рятувальникам вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

"17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя м. Куп’янська. Вибухи спричинили руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинків, пошкодили щонайменше 10 особистих осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані", — ідеться у повідомленні Управління ДСНС у Харківській області.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у лікарнях. Також з-під завалів деблокували тіла 2 осіб: чоловіка та жінки. Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!