Донеччина у вогні: окупанти вбили 3 людей, ще двох поранили

Вчора ввечері російська армія завдала ракетних ударів по вісьмох населених пунктах Донецької області. Внаслідок масованих атак загинули 3 людини, ще двоє з пораненнями.

За інформацією Національної поліції України, у Слов’янську з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

"Поліція задокументувала наслідки 14 російських атак на цивільне населення. На місцях обстрілів у Краматорську наразі триває пошукова операції, під уламками оселі шукають людину. У Слов’янську сьогодні вранці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка", — зазначають у пресслужбі поліції.

Відомо, що під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів: Авдіївка, Краматорськ, Курахове, Слов’янськ, селах Нетайлове, Нове, Новоукраїнка, Орлівка.

Вчора ввечері російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську — поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.