Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, заявила, що країна готова передати Україні всю свою артилерію. Також Фредеріксен закликала інші європейські держави передати збройним силам України боєприпаси та системи ППО.
Відповідну заяву Фредеріксен зробила під час виступу в Мюнхені, пише Укрінформ.
За словами Фредеріксен, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
"Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – сказала вона.
Також вона підкреслила той факт, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
Фредеріксен додала, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.
"Нам треба робити більше", — констатувала вона.
- Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що потрібно стимулювати переговори європейських компаній та урядів із третіми країнами, щоб забезпечити постачання снарядів з цих країн до України.
- У 2023 році Україна збільшили випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,5 раза.
- Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що оборонний сектор в Україні за минулий рік зріс утричі, а у 2024 році індустрія, як очікують, зросте в 6 разів.
- Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall підписав угоду про відкриття заводу в Україні. Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.