Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, заявила, що країна готова передати Україні всю свою артилерію. Також Фредеріксен закликала інші європейські держави передати збройним силам України боєприпаси та системи ППО.

Відповідну заяву Фредеріксен зробила під час виступу в Мюнхені, пише Укрінформ.

За словами Фредеріксен, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

"Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – сказала вона.

Також вона підкреслила той факт, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

Фредеріксен додала, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.

"Нам треба робити більше", — констатувала вона.