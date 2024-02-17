Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall підписав угоду про відкриття заводу в Україні

Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.

Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X.

“Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.