Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall підписав угоду про відкриття заводу в Україні

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.
Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X.
“Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.
Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.
Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.
- У цьому місяці у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.
- На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже наступного року. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Завод Rheinmetall планує запустити вже у 2024 році.
- Німецький оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.
- У жовтні нмецький оборонний концерн та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Нове підприємтсво буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.