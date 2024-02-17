"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів

Сьогодні 17 лютого під час авіаударів по позиціях ЗСУ, Повітряні сили знищили одразу три російські літаки. Пілоти намагалися катапультуватися після того, як літаки були підбиті, однак їхня доля буде відомо пізніше.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, також командувач ПС показав ймовірне знаходження російських пілотів.

"Були уражені літаки. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, теж дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Скоро це буде відомо", – повідомив він.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram підказав окупантам, як можна знайти своїх пілотів.

"Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!", – написав Олещук.

Сьогодні Повітряні сили України під час ворожих авіаударів знищили одразу три російські літаки Су-34 і Су-35.