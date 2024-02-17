Біля кордону із Молдовою зупинили два авто із ухилянтами

Чоловіки із п’яти областей заплатили від 4 до 6 тисяч доларів за "послугу".

Біля кордону із Молдовою, на ділянці відділу Сокиряни, прикордонники Чернівецького прикордонного загону зупинили два автомобілі із чоловіками, які напагалися незаконно перетнути держрубіж.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Двоє місцевих мешканців спланували переправлення до Молдови групи чоловіків на двох автомобілях. Клієнтів з Тернопільської, Донецької, Київської, Одеської та Львівської областей підшукали через один з месенджерів", – зазначили прикордонники.

За подорож за кордон в обхід пунктів пропуску організатори запросили від 4 до 6 тисяч доларів з людини.

"Однак ті, хто заплатив, дарма витратили гроші. Адже прикордонники зламали їхні плани, зупинивши автомобілі порушників неподалік кордону. Окрім двох водіїв, правоохоронці затримали ще 7 чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон", – повідомили у ДПСУ.

Стосовно ухилянтів склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Водіям – організаторам схеми – загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України.