Міносвіти 2,9 тисяч разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону

Відомство не веде облік осіб, які порушили зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Міністерство освіти і науки України 2861 раз клопотало перед Державною прикордонною службою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 роках.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"В автоматизованій системі діловодства МОН у 2022 році зареєстровано 433 листи-клопотання міністерства на адресу адміністрації ДПСУ щодо розгляду можливості перетину державного кордону України працівниками закладів освіти, у 2023 році - 2280, у 2024 році (станом на 13 лютого) - 148 листів-клопотань", - ідеться у повідомленні.

Водночас у Міносвіти зазначили, що відомство не веде облік осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.