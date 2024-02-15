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Міносвіти 2,9 тисяч разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону

Відомство не веде облік осіб, які порушили зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Міносвіти 2,9 тисяч разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону
Фото: mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України 2861 раз клопотало перед Державною прикордонною службою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 роках.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"В автоматизованій системі діловодства МОН у 2022 році зареєстровано 433 листи-клопотання міністерства на адресу адміністрації ДПСУ щодо розгляду можливості перетину державного кордону України працівниками закладів освіти, у 2023 році - 2280, у 2024 році (станом на 13 лютого) - 148 листів-клопотань", - ідеться у повідомленні.

Водночас у Міносвіти зазначили, що відомство не веде облік осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

  • Мінспорту у 2022-2024 роках надіслало до Держприкордонслужби 4 760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі у спортивних змаганнях. Водночас 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.
  • Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство не веде облік порушників умов повернення, але в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд. У Мінкультури також пояснювали, кого з культурних діячів можуть забронювати від мобілізації.
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