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У горах поблизу румунського кордону виявили тіло українця

Загиблий може бути одним із трьох ухилянтів, які намагалися перебратися через держрубіж. 

У горах поблизу румунського кордону виявили тіло українця
В горах Румунії виявили тіло українця
Фото: ДПСУ

У горах поблизу румунсько-українського кордону на території сусідньої держави виявити тіло людини. Імовірно, загиблий був одним із трьох чоловіків, які намагалися втекти із України. 

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України", – повідомили прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

"Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору", – зазначили у відомстві.

Сьогодні, 14 лютого, близько 8 години ранку румунська сторона повідомила, що  виявила тіло українця без ознак життя.

Це вже не перший випадок загибелі людей на кордоні.

  • 7 лютого 2024 року на берег річки Прут на кордоні з Румунією винесло тіло українця. Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області.
  • У травні минулого року трапилася аналогічна ситуація. Неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія.
  • Одному із відчайдухів пощастило: прикордонники витягнули із Тиси знесиленого ухилянта. 28-річний чоловік вирішив переплисти крижану річку, щоб потрапити до Угорщини.
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