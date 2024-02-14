У горах поблизу румунського кордону виявили тіло українця

Загиблий може бути одним із трьох ухилянтів, які намагалися перебратися через держрубіж.

У горах поблизу румунсько-українського кордону на території сусідньої держави виявити тіло людини. Імовірно, загиблий був одним із трьох чоловіків, які намагалися втекти із України.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України", – повідомили прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

"Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору", – зазначили у відомстві.

Сьогодні, 14 лютого, близько 8 години ранку румунська сторона повідомила, що виявила тіло українця без ознак життя.

Це вже не перший випадок загибелі людей на кордоні.