Головне за ніч та ранок середи, 14 лютого: удари по Селидовому, знищення ВДК "Цезар Куніков", бої під Авдіївкою

Близько першої години ночі окупанти вдруге за ніч завдали удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Цього разу "ціллю" для росіян стала місцева лікарня.

Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook, внаслідок атаки почалася пожежа, яка охопила площу у 60 квадратних метрів. Під завалами опинилося троє людей, серед яких дитина.

У лікарні перебували близько 100 пацієнтів, яких довелося евакуювати до медзакладів в інших містах Донеччини – Покровську та Мирнограді.

Раніше голова ОВА також повідомив про влучання у п'ятиповерховий будинок – постраждали двоє дітей, кілька людей опинилося під завалами.

Пізніше Селидівська міська рада повідомила, що внаслідок ворожої атаки по Селидовому загинули три людини.

Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков".

У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. "Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні на офіційному каналі Генштабу.

Вранці місцеві пабліки оприлюднили відео пожежі на судні в морі. Очевидці повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. На допомогу підбитому екіпажу росіяни відправили інше судно.

Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков". Судно пішло на дно.

Після цього у ГУР повідомили, що атаку на корабель провели українськими безпілотниками MAGURA.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався поліпшити тактичне положення.

Авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще понад 1000 окупантів та 4 ворожі ППО. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 398140 осіб особового складу армії.

Про інші втрати противника – в новині.

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про передачу Державній спеціальній службі транспорту України обладнання для розмінування територій вартістю 1 мільйон доларів.

Судячи зі світлин на сторінці дипломатки у мережі Х, до допомоги долучилися не лише Сполучені Штати, але й Канада.

За словами пані Брінк, понад третину території України нині заміновано через російське вторгнення. Передане обладнання допоможе розгорнути більше груп розмінування, і це пришвидшить процес відновлення країни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!