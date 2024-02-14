Зокрема, росіяни обстріляли з артилерії Вовчанськ і завдали авіаударів по Круглому.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.

Близько 11:00 ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм.

Протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.