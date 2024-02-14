Сирський і Умєров відвідали підрозділи на Авдіївському і Куп'янському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали військові частини і підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Сирський констатував надзвичайно складу і напружену оперативну обстановку. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі.

Фото: Сирський у Telegram

"Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів». Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям", – йдеться у повідомленні головкома.

Він додав, що разом з Умєровим заслухав командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах.

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога", – додав він.