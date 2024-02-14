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Сирський і Умєров відвідали підрозділи на Авдіївському і Куп'янському напрямках

Головком констатував надзвичайно складну обстановку. 

Сирський і Умєров відвідали підрозділи на Авдіївському і Куп'янському напрямках
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали військові частини і підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках. 

Сирський констатував надзвичайно складу і напружену оперативну обстановку. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. 

Фото: Сирський у Telegram

"Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів». Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям", – йдеться у повідомленні головкома.

Він додав, що разом з Умєровим заслухав командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. 

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога", – додав він. 

  • Авдіївський і Куп'янський напрямок є одними з найбільш напружених протягом багатьох місяців. Логістичного важливий Куп'янськ росіяни намагаються захопити повторно. 
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