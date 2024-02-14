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Росіяни обстріляли Селидове на Донеччині: поцілили у п'ятиповерхівку

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що під завалами залишаються люди.

Росіяни обстріляли Селидове на Донеччині: поцілили у п'ятиповерхівку
Наслідки обстрілу у Селидовому
Фото: Facebook-сторінка голови Донецької ОВА

Увечері 13 лютого окупанти обстріляли місто Селидове у Покровському районі Донецької області. Внаслідок атаки було пошкоджено п'ятиповерховий будинок, 12 квартир повністю зруйновано.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook, є поранені, серед яких діти 2016 та 2007 років народження. Також з-під завалів вдалося дістати одного потерпілого. Проте існує ймовірність, що під уламками досі перебувають чотири людини. Рятувальна операція на місці триває. 

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