Через російські обстріли на станції метро у Харкові протікає стеля

На станції харківського метро “Спортивна” виконуються роботи з усунення протікання зі стелі.
Про це повідомляє Харківський метрополітен.
“Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро “Спортивна” були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції”, - повідомили в метрополітені.
Роботи з усунення протікання почались минулого тижня. Вони потребують значною кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів.
В метрополітені наголосили, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.
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