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Через російські обстріли на станції метро у Харкові протікає стеля

Зараз тривають роботи з усунення протікання.

Через російські обстріли на станції метро у Харкові протікає стеля
Станція метро "Спортивна" у Харкові
Фото: Харківський метрополітен

На станції харківського метро “Спортивна” виконуються роботи з усунення протікання зі стелі.

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

“Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро “Спортивна” були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції”, - повідомили в метрополітені.

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Роботи з усунення протікання почались минулого тижня. Вони потребують значною кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів.

В метрополітені наголосили, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.

  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.

  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.

  • Мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів.
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