Сирський розповів про нову стадію війни з Росією і мету оборонної операції України

Він відзначив, що "такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю", бо "всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців".

З використанням роботизованих систем, дронів та іншої дистанційно керованої техніки війна з Росією переходить у нову стадію.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten.

"Ситуація складна, тобто противник наступає фактично по всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої оборонної операції - це виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації...", - сказав Сирський.

Він відзначив, що "такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю", бо "всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців".

Головком наголосив на важливості використання наземних дронів, які дозволяють зберегти життя українських бійців.

"Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів щодня збільшується. Це пов'язано з тим, що щодня використовується їх усе більше з обох сторін. Зараз у всіх ланках військового управління, кожен командир бачить всю картину поля бою. Якщо раніше він міг побачити обмежену частину з бліндажу, то зараз він бачить увесь пейзаж бойових дій. Дрони використовуються вздовж усієї лінії бойових дій. Ця війна значно підвищила значення технологічного прогресу у процесі збройної боротьби", – сказав Сирський.

Він поскаржився на те, що наразі українському війську не вистачає допомоги партнерів. "Стійкості і сил духу нам вистачає. Нам не вистачає підтримки. Як уже сказав боєприпасів і техніки", - наголосив Сирський і додав, що ту зброя, яку використовують, має свій термін використання і зношується та потребує заміни.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що Україна розраховує на економіку західних партнерів, бо "ми воюємо і використовуємо найцінніше, що маємо – це наших людей, цвіт нашої нації" та відзначив важливість нарощування власного виробництва.

"Немає ззовні допомоги – треба запускати власне виробництво. Це вже в процесі, треба збільшувати обсяги виробництва. Тому що ми, в першу чергу, маємо розраховувати на себе, а не лише на партнерів", - заявив Сирський.