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ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: причина - російська агресія проти України

Інформація збирається та уточнюється.

ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: причина - російська агресія проти України
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував пожежу, що виникла на території заводу "МіГ" у Москві.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектувальних військово-космічним силам країни-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється", - сказав Юсов.

Він зазначив, що головна причина інциденту, що стався, - російська агресія проти України.

"Можна сказати, що вже на території РФ часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, що стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які, звісно, працюють і в глибокому тилу", - додав Юсов.

  • Сьогодні в мережі з'явилася інформація про те, що в Москві загорівся завод "МіГ". Зазначається, що займання виникло "в цеху, що реконструюється", прибудованому до діючого корпусу заводу.
  • Зазначимо, що за чотири місяці вже сталося п'ять незрозумілих вибухів на військово-промислових заводах окупантів. Британська роозвідка вважає, що вибухів та пожеж у Росії стане більше.
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