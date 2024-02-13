Учора росіяни провели найбільшу кількість авіаційних та артилерійських ударів на Таврійському напрямку

Йдеться про період від початку року.

Протягом минулої доби росіяни на Таврійському напрямку завдали найбільшу від початку року кількість авіаційних та артилерійських ударів. Інтенсивність боїв зростає, повідомив у соцмережах командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він додав, що втрати на Таврійському напрямку сягнули 645 осіб. Це найбільший показник від початку року.

"Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч – 1267. Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67", – сказав командувач.

Захисники продовжують нищити ворожу техніку і взяли в полон ще десятьох окупантів. Знищено та пошкоджено 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА. Це п'ять танків, 17 бойових бронемашин, вісім артилерійських систем, десять автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Також українські сили ліквідували склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника.

Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони “Ланцет” і ZALA (по одній од.) у Донецькій області вдалося знищити зі стрілецької зброї.