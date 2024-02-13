Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни провели найбільшу кількість авіаційних та артилерійських ударів на Таврійському напрямку

Йдеться про період від початку року. 

Протягом минулої доби росіяни на Таврійському напрямку завдали найбільшу від початку року кількість авіаційних та артилерійських ударів. Інтенсивність боїв зростає, повідомив у соцмережах командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він додав, що втрати на Таврійському напрямку сягнули 645 осіб. Це найбільший показник від початку року.

"Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч – 1267. Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67", – сказав командувач. 

Захисники продовжують нищити ворожу техніку і взяли в полон ще десятьох окупантів. Знищено та пошкоджено 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА. Це п'ять танків, 17 бойових бронемашин, вісім артилерійських систем, десять автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Також українські сили ліквідували склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника.  

Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони “Ланцет” і ZALA (по одній од.) у Донецькій області вдалося знищити зі стрілецької зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies