Зрадник, який обрав собі псевдо "Лексус", встиг здійснити понад 30 злочинів.

На Харківщині затримали зрадника, який здавав позиції ЗСУ

Довічний термін загрожує 41- річному місцевому мешканцю Вовчанська на Харківщині, який погодився на співпрацю із окупантами і здавав українські оборонні позиції.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"До суду направили обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який у липні минулого року представник фсб рф через месенджер «Телеграм» звʼязався з мешканцем м. Вовчанськ та запропонував йому за грошову винагороду конфіденційне співробітництво. Встановлено, що обвинувачений працював завідуючим господарством в одному з місцевих медичних закладів", – повідомили у прокуратурі.

Чоловік погодився на пропозицію співробітника російської спецслужби і навіть написав розписку, у якій зазначив, що "готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи", обравши собі оперативний псевдонім "Лексус".

Фото: Харківська обласна прокуратура Зрадник написав розписку щодо співпраці із ФСБ

Зрадник надсилав ворогу інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади, ставлячи відповідні відмітки на гугл-мапах.

Також він "зливав" російським спецслужбам місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону Росією.

"Зрадник корегував ворожий вогонь, «звітуючи» про наслідки обстрілів з боку зс рф: «Единственное место вчера Вы немного не попали. Снаряды ложились в основном по дороге. Сейчас попробую сбросить точные координаты", – повідомили в СБУ.

Фото: Харківська обласна прокуратура Зрадник встиг понад 30 разів скоїти злочини

Всього зрадник встиг вчинити 35 епізодів злочинів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську в листопаді минулого року. Під час обшуків у нього виявлено та вилучено телефон, в якому містилась переписка з російським куратором.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.