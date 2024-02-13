Довічний термін загрожує 41- річному місцевому мешканцю Вовчанська на Харківщині, який погодився на співпрацю із окупантами і здавав українські оборонні позиції.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"До суду направили обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який у липні минулого року представник фсб рф через месенджер «Телеграм» звʼязався з мешканцем м. Вовчанськ та запропонував йому за грошову винагороду конфіденційне співробітництво. Встановлено, що обвинувачений працював завідуючим господарством в одному з місцевих медичних закладів", – повідомили у прокуратурі.
Чоловік погодився на пропозицію співробітника російської спецслужби і навіть написав розписку, у якій зазначив, що "готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи", обравши собі оперативний псевдонім "Лексус".
Зрадник надсилав ворогу інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади, ставлячи відповідні відмітки на гугл-мапах.
Також він "зливав" російським спецслужбам місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону Росією.
"Зрадник корегував ворожий вогонь, «звітуючи» про наслідки обстрілів з боку зс рф: «Единственное место вчера Вы немного не попали. Снаряды ложились в основном по дороге. Сейчас попробую сбросить точные координаты", – повідомили в СБУ.
Всього зрадник встиг вчинити 35 епізодів злочинів.
Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську в листопаді минулого року. Під час обшуків у нього виявлено та вилучено телефон, в якому містилась переписка з російським куратором.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.
- На Донеччині заочно судитимуть двох "сільських голів", які співпрацювали із окупантами. Жінки добровільно зайняли посади у окупаційних органах влади.
- Зрадника, що встановив камери поблизу чорноморського порту, затримали у Миколаєві. Чоловік допомагав ворогові цілодобово слідкувати за суднами, також передавав інформацію про блокпости та переміщення техніки.
- У Львові затримали підозрюваного в колабораціонізмі: допомагав окупантам Запорізької області ув'язнювати українців. Наприкінці 2023 підозрюваний виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон з ЄС.