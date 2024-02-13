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Незаконно отримав компенсацію за житло: підозрюють екснардепа

Чиновник, який зараз є головою райради, отримав від держави понад 600 тисяч гривень на оренду готельного номера. 

Незаконно отримав компенсацію за житло: підозрюють екснардепа

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає посаду голови однієї з районних рад, про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Чиновник, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером  у готельному комплексі "Київ".

Зокрема, він отримав компенсацію за майже три роки: з вересня 2016 року по серпень 2019 року.

"Слідство вважає, що у такий спосіб підозрюваний завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права — Управлінню справами Апарату Верховної Ради України", – додало Бюро. 

Таку ж схему НАБУ розкрило у 2020 році. Тоді екснардепу Березкіну оголосили підозру в незаконному отриманні компенсації за житло в Києві на суму понад 937 тисяч гривень.

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