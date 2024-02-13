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На Одещині дитячі пустощі з вогнем призвели до пожежі на площі 1,5 га, – ДСНС

Подія сталася біля міста Березівка.

На Одещині дитячі пустощі з вогнем призвели до пожежі на площі 1,5 га, – ДСНС
Фото: ДСНС

На Одещині дитячі пустощі з вогнем призвели до пожежі на площі 1,5 га, повідомила ДСНС. 

Вчора, 12 лютого, за межами міста Березівка Одеської області горів очерет на площі 1,5 га.

Як встановили пізніше рятувальники та поліцейські, ймовірно, загорання сухостою виникло через пустощі двох малолітніх дітей. 

З ними та їх батьками вогнеборці провели бесіду та нагадали правила пожежної безпеки. Дорослим наголосили на особистій відповідальності за дітей, їх здоров’я та життя.

Нагадаємо, минулого місяця у Дніпрі внаслідок пожежі загинула жінка та троє дітей.

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