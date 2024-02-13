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На Донеччині за добу росіяни поранили чотирьох мирних мешканців

Одну людину поранили в місті Нью-Йорк, на який росіяни скинули авіабомбу. Ще три людини отримали поранення в місті Селидове.

На Донеччині за добу росіяни поранили чотирьох мирних мешканців
Фото: Telegram / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу росіяни поранили чотирьох мирних мешканців, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкодили два будинки.

Покровський район. Авдіївка зазнала декількох авіабомбових ударів і масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляли Красногорівку, Костянтинівку й Парасковіївку. У Курахівській громаді пошкодили будинок у Гострому, під вогнем Курахівка. У місті Селидове троє людей зазнали поранень. 

Краматорський район. Лиманська громада зазнала дев'яти обстрілів, обстріляли й околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Нью-Йорк — поранили одну людину, пошкодили 17 приватних будинків, дитсадок і багатоповерхівку. Також у Торецькій громаді пошкодили будинок у Петрівці. У Часовоярській громаді пошкодили чотири приватні будинки, три багатоповерхівки й два нежитлові приміщення. У Сіверську обстріляли п'ять вулиць.

Усього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

З лінії фронту евакуювали 80 осіб, у тому числі 16 дітей.

Уранці Генштаб повідомив, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу відбулося близько 60 зіткнень.

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