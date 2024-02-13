Прокудін: по Херсонщині ворог випустив понад 200 снарядів за добу (оновлено)

Протягом доби російські військові обстріляли Херсонську область із різних видів озброєння, по Херсону запустили 25 снарядів. Двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександ Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів", – повідомив він.

Прокудін додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – написав він.

Оновлення. Пізніше Прокудін додав, що внаслідок обстрілку загинула жінка.

"Цієї ночі російські війська вбили літню жительку села Львове. Окупанти обстріляли населений пункт близько першої години ночі. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка", – написав він.