РФ вдарила по об'єктах інфраструктури та енергетики в Дніпрі

За даними ОВА, минулося без поранених.

Росіяни другу ніч поспіль атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Є влучання в Дніпрі.

Під ударом опинились енергетичний об'єкт та об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі", – сказав він.

Внаслідок удару пожежі виникли на обох об'єктах. Вогонь уже вдалося загасити. Лисак додав, що енергетики працюють над поверненням електропостачання в Дніпрі – там заживили вже майже всі домівки. Постачання енергії до Павлограда, атакованого вчора, вже провели.

Компанія ДТЕК без уточнення регіону повідомила вранці, що у ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з її теплоелектростанцій.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що, окрім Дніпра, росіяни атакували Нікопольський район – із артилерії. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей.

Фото: Сергій Лисак у Telegram Наслідки атаки на Дніпропетровську область