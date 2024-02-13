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РФ вдарила по об'єктах інфраструктури та енергетики в Дніпрі

За даними ОВА, минулося без поранених. 

Росіяни другу ніч поспіль атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Є влучання в Дніпрі. 

Під ударом опинились енергетичний об'єкт та об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі", – сказав він.

Внаслідок удару пожежі виникли на обох об'єктах. Вогонь уже вдалося загасити. Лисак додав, що енергетики працюють над поверненням електропостачання в Дніпрі – там заживили вже майже всі домівки. Постачання енергії до Павлограда, атакованого вчора, вже провели. 

Компанія ДТЕК без уточнення регіону повідомила вранці, що у ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з її теплоелектростанцій.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що, окрім Дніпра, росіяни атакували Нікопольський район – із артилерії. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. 

Наслідки атаки на Дніпропетровську область
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Наслідки атаки на Дніпропетровську область

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