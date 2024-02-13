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Росіяни завдали ударів по Дніпру (оновлено)

Внаслідок атаки в місті проблеми з енергопостачанням.

Росіяни завдали ударів по Дніпру (оновлено)
Мобільна вогнева група ППО відбиває атаку "шахедів" (архівне фото)
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Ввечері 12 лютого росіяни атакували Дніпро, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Перші вибухи у Дніпрі пролунали близько 23:08, а пізніше в місті було чути повторну серію вибухів.

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Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в низці районів міста після вибухів зникла електроенергія.

Згодом КП "Дніпроводоканал" повідомило, що у звʼязку з перебоями світла зупинена насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання за адресами:

  • вул. Миколи Міхновського,

  • пров. Фестивальний,

  • просп. Миру,

  • вул. Березинська,

  • вул. Ю. Магалевського,

  • пров. Вільний,

  • ул. Ю. Липи,

  • Донецьке шосе.

Повітряні сили повідомили, що атака "шахедів" на Дніпро триває. Чотири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто.

  • Російські військові протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе і здійснили 3 артобстріли.
  • Росія пізно ввечері 11 лютого обстріляла Павлоград, що на Дніпропетровщині. Через ворожий обстріл більша частина міста була знеструмлена. Відсутнє тепло- і водопостачання. 
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