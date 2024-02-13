Росіяни завдали ударів по Дніпру (оновлено)

Внаслідок атаки в місті проблеми з енергопостачанням.

Ввечері 12 лютого росіяни атакували Дніпро, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Перші вибухи у Дніпрі пролунали близько 23:08, а пізніше в місті було чути повторну серію вибухів.

Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в низці районів міста після вибухів зникла електроенергія.

Згодом КП "Дніпроводоканал" повідомило, що у звʼязку з перебоями світла зупинена насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання за адресами:

вул. Миколи Міхновського,

пров. Фестивальний,

просп. Миру,

вул. Березинська,

вул. Ю. Магалевського,

пров. Вільний,

ул. Ю. Липи,

Донецьке шосе.

Повітряні сили повідомили, що атака "шахедів" на Дніпро триває. Чотири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто.