Росіяни завдали ударів по Дніпру (оновлено)

Ввечері 12 лютого росіяни атакували Дніпро, у місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Перші вибухи у Дніпрі пролунали близько 23:08, а пізніше в місті було чути повторну серію вибухів.
Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в низці районів міста після вибухів зникла електроенергія.
Згодом КП "Дніпроводоканал" повідомило, що у звʼязку з перебоями світла зупинена насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання за адресами:
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вул. Миколи Міхновського,
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пров. Фестивальний,
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просп. Миру,
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вул. Березинська,
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вул. Ю. Магалевського,
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пров. Вільний,
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ул. Ю. Липи,
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Донецьке шосе.
Повітряні сили повідомили, що атака "шахедів" на Дніпро триває. Чотири групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто.
- Російські військові протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе і здійснили 3 артобстріли.
- Росія пізно ввечері 11 лютого обстріляла Павлоград, що на Дніпропетровщині. Через ворожий обстріл більша частина міста була знеструмлена. Відсутнє тепло- і водопостачання.