Росіяни за добу атакували Нікополь дронами та артилерією

Російські військові протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе і здійснили 3 артобстріли.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"18 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли – вкрай напружений день на Нікопольщині. Від дій російських окупантів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", — повідомив він.

Також росіяни понівечили агрофірму, пошкодили майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд, а також авто, газогони та високовольтну лінія.