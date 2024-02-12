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Росіяни за добу атакували Нікополь дронами та артилерією

Внаслідок обстрілів поранена жінка.

Росіяни за добу атакували Нікополь дронами та артилерією
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Російські військові протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе і здійснили 3 артобстріли.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"18 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли – вкрай напружений день на Нікопольщині. Від дій російських окупантів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", — повідомив він.

Також росіяни понівечили агрофірму, пошкодили майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд, а також авто, газогони та високовольтну лінія.

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